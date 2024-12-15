Пекин готовится ввести еще более жесткие ограничения на экспорт стратегически важных минералов, что может существенно ударить по американской экономике.

По данным Bloomberg , на кону не только экономические потери, но и геополитическая стабильность. Китай уже прекратил экспорт германия и галлия в США, но это может быть только начало. Citic Securities обнародовала список из 10 сырьевых товаров, которые могут попасть под запрет. В него входят 17 редкоземельных элементов, а также такие металлы как вольфрам, молибден, титан, олово, индий, хром, тантал, ниобий и цезий. Эти ресурсы критически важны для высокотехнологичного производства, включая оборонную промышленность.

Редкоземельные металлы еще раньше стали инструментом предварительных торговых конфликтов. К примеру, в прошлом году Пекин ограничил экспорт технологий для обработки этих элементов, что усложнило для США и союзников наращивание собственного производства. Нехватка доступа к этим ресурсам ставит под угрозу стратегические инициативы Вашингтона, в частности, в военной и телекоммуникационной сферах.

После новостей о возможных ограничениях акции китайских компаний, связанных с добычей стратегических металлов, взлетели. К примеру, Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. поднялась на 10%, а Lynas Rare Earths Ltd. в Сиднее выросло на 5,6%. В то же время, американские и канадские компании начали искать способы компенсировать дефицит.

Канада, богатая минеральными ресурсами, может стать спасителем для США. Канадская компания Teck Resources уже объявила о планах увеличить добычу германия, чтобы компенсировать дефицит, вызванный китайскими санкциями.

Источник: bloomberg .

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