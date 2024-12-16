План возник после того, как стало известно, что Трамп станет новым президентом США.

Европейский Союз рассматривает возможность создания совместного оборонного фонда на сумму 500 миллиардов евро, что призвано увеличить расходы на оборону в условиях возрастающих угроз.

Как пишет Financial Times, этот план возник на фоне возвращения Дональда Трампа в должность президента США. Среди европейских лидеров ощущается беспокойство из-за его угроз отменить гарантии безопасности НАТО для союзников, недостаточно инвестирующих в собственную оборону.

В рамках этой инициативы предполагается создание финансового механизма, который позволит выпускать облигации, которые будут обеспечивать сами страны-члены, а не Евросоюз в целом. По словам Андрюса Кубилюса, комиссара ЕС по обороне, эта инициатива позволит усилить безопасность Европы в условиях нестабильной международной ситуации. На эти средства, например, можно закупить системы противовоздушной обороны.

Подготовка к созданию фонда получила поддержку со стороны таких стран как Нидерланды, Финляндия и Дания. Однако позиция Германии остается неопределенной и зависит от результатов состоявшихся в феврале федеральных выборов.

"Мы находимся на очень продвинутом этапе обсуждения… Но до сих пор непонятно, как именно это видит Берлин", — отметил участвовавший в переговорах высокопоставленный дипломат ЕС.

Источник: ft .

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