Европейский Союз рассматривает возможность создания совместного оборонного фонда на сумму 500 миллиардов евро, что призвано увеличить расходы на оборону в условиях возрастающих угроз.
Как пишет Financial Times, этот план возник на фоне возвращения Дональда Трампа в должность президента США. Среди европейских лидеров ощущается беспокойство из-за его угроз отменить гарантии безопасности НАТО для союзников, недостаточно инвестирующих в собственную оборону.
В рамках этой инициативы предполагается создание финансового механизма, который позволит выпускать облигации, которые будут обеспечивать сами страны-члены, а не Евросоюз в целом. По словам Андрюса Кубилюса, комиссара ЕС по обороне, эта инициатива позволит усилить безопасность Европы в условиях нестабильной международной ситуации. На эти средства, например, можно закупить системы противовоздушной обороны.
Подготовка к созданию фонда получила поддержку со стороны таких стран как Нидерланды, Финляндия и Дания. Однако позиция Германии остается неопределенной и зависит от результатов состоявшихся в феврале федеральных выборов.
"Мы находимся на очень продвинутом этапе обсуждения… Но до сих пор непонятно, как именно это видит Берлин", — отметил участвовавший в переговорах высокопоставленный дипломат ЕС.
Источник: ft .
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