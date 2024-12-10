С января по август 2024 года ЕС увеличил покупку топлива у трех крупных индийских нефтеперерабатывающих заводов, работающих с российской нефтью , почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщается в новом отчете Центра по изучению демократии. Несмотря на то, что ЕС пытается ограничить цены на российское топливо до 60 долларов за баррель и запретить прямой импорт российской нефти, существуют значительные лазейки в санкциях и помогают россии продолжать получать доходы от продажи нефти.

"Западные энергетические санкции против россии проваливаются. Хотя российский экспорт ископаемого топлива на Запад сократился, вопиющие лазейки в режиме санкций остаются. Пробелы в запрете на нефть были намеренно оставлены открытыми, поскольку страны G7 опасались резкого роста цен на энергоносители", - говорится в отчете.

Индия, в свою очередь, использует эти пробелы для того, чтобы стать крупнейшим покупателем российской нефти. Импорт российской нефти в Индию вырос на 13% по сравнению с прошлым годом и достиг 27 миллиардов евро. За это время 72% российской нефти, импортированной в Индию, были доставлены через "теневые" танкеры с низким или сомнительным страхованием.

Это означает, что хотя россия больше не может напрямую продавать свою нефть на западных рынках, ЕС и дальше фактически поддерживает ее экономику из-за вторичных закупок. Чтобы усилить эффективность санкций, эксперты призывают к введению запрета на импорт нефтепродуктов из стран, таких как Индия, Турция и ОАЭ, которые активно покупают российскую нефть и перепродают ее в ЕС в виде нефтепродуктов.

Источник: csd .

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