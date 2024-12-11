Российская экономика испытывает серьезные затруднения на фоне санкций Запада и войны в Украине, что может подтолкнуть Путина к переговорам.

Как пишет Foreign Affairs, расходы на войну постоянно растут, а потери российской армии и экономические изменения усугубляют ситуацию. К тому же, санкции ослабили способность россии получать необходимые импортные технологии для военной машины, что угрожает ее способности вести боевые действия.

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Пока экономика россии выглядит парадоксальной: хотя официальная статистика указывает на рост ВВП и профицит, реальные последствия от санкций остаются серьезными. Инфляция достигла высокого уровня, стоимость рабочей силы резко возросла из-за многочисленных потерь на фронте, а курс рубля значительно рухнул. Российский бюджет также испытывает сильное давление, поскольку страна увеличивает расходы на оборону, что забирает более трети всех бюджетных средств.

Однако в этой ситуации есть и уязвимые места, на которые могут повлиять западные страны. Одним из самых слабых мест является энергетический сектор, поскольку россия в значительной степени зависит от доходов от нефти и газа. Соединенные Штаты и Европейский Союз могут усилить давление, ограничив эти доходы из-за новых санкций или усовершенствования существующих механизмов. Другим важным аспектом является зависимость россии от западных технологий для военной промышленности, что также может быть ослаблено санкциями на поставку этих компонентов через посредников.

рф, экономика, санкции

В контексте переговоров с Украиной ключевой будет роль экономического давления, которое может подтолкнуть Путина к поиску более выгодных условий. При этом на фоне обострения внутренних проблем у россии даже небольшие изменения во внешнеэкономической ситуации могут иметь стратегическое значение для развития конфликта.

Источник: foreignaffairs .

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