Наблюдатели обычно говорят, что санкции, введенные в начале войны, не имели значительного эффекта, однако на самом деле они нанесли существенный ущерб российской экономике.

Российская экономика испытывает серьезные затруднения на фоне санкций Запада и войны в Украине, что может подтолкнуть Путина к переговорам.

Как пишет Foreign Affairs, расходы на войну постоянно растут, а потери российской армии и экономические изменения усугубляют ситуацию. К тому же, санкции ослабили способность россии получать необходимые импортные технологии для военной машины, что угрожает ее способности вести боевые действия.

Пока экономика россии выглядит парадоксальной: хотя официальная статистика указывает на рост ВВП и профицит, реальные последствия от санкций остаются серьезными. Инфляция достигла высокого уровня, стоимость рабочей силы резко возросла из-за многочисленных потерь на фронте, а курс рубля значительно рухнул. Российский бюджет также испытывает сильное давление, поскольку страна увеличивает расходы на оборону, что забирает более трети всех бюджетных средств.

Однако в этой ситуации есть и уязвимые места, на которые могут повлиять западные страны. Одним из самых слабых мест является энергетический сектор, поскольку россия в значительной степени зависит от доходов от нефти и газа. Соединенные Штаты и Европейский Союз могут усилить давление, ограничив эти доходы из-за новых санкций или усовершенствования существующих механизмов. Другим важным аспектом является зависимость россии от западных технологий для военной промышленности, что также может быть ослаблено санкциями на поставку этих компонентов через посредников.

В контексте переговоров с Украиной ключевой будет роль экономического давления, которое может подтолкнуть Путина к поиску более выгодных условий. При этом на фоне обострения внутренних проблем у россии даже небольшие изменения во внешнеэкономической ситуации могут иметь стратегическое значение для развития конфликта.

Источник: foreignaffairs .

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