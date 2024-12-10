Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским и Директором Подразделения финансовой разведки Джерси Джонатаном Грумом заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию терроризма и финансированию.

Обмен Меморандумами состоялся в рамках 68-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое проходило 04-06 декабря 2024 года в г. Страсбург (Французская Республика).

Заключенный Меморандум позволит подразделениям финансовой разведки Украины и Джерси усилить сотрудничество по сбору, обработке и анализу информации, касающейся подозрений в отмывании денег, связанных предикатных преступлениях, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.

По этому поводу Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил:

«Это важный шаг в укреплении нашего международного сотрудничества. Мы объединяем ресурсы и опыт с нашими зарубежными партнерами для обеспечения прозрачности финансовых потоков и предотвращения преступных действий. Такой подход является залогом эффективной борьбы с финансовыми преступлениями в условиях современных вызовов.

Отдельно следует отметить сотрудничество Госфинмониторинга с представителями компетентных органов Джерси относительно совместного проекта в рамках типологического исследования Комитета MONEYVAL «Доходы и конфликт (включая военную агрессию, войну)», которая продолжается.

Госфинмониторингом заключено 85 международных договоров межведомственного характера по сотрудничеству с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.