Детали новых ограничений еще разрабатываются, но речь идет о значительном усилении давления на Кремль накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Администрация Джо Байдена готовит новые жесткие санкции против россии, направленные на ее нефтяную отрасль и теневой танкерный флот.

Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечают источники издания, Байден долгое время уклонялся от введения таких санкций из-за опасений, что это может привести к скачку цен на энергоносители. Однако с падением мировых цен на нефть и из-за беспокойства, что Трамп может заставить Украину согласиться на мирное соглашение с россией, администрация США склоняется к более агрессивным шагам.

Одной из новых инициатив является ограничение на российские танкеры, используемые для транспортировки нефти. Это может иметь серьезные последствия для мировых рынков, ведь основными покупателями российской нефти Китай и Индия. Еще одной потенциальной мерой является введение ограничений, подобных тем, которые применяются к Ирану.

В таком случае страны, приобретающие российскую нефть, могут попасть под санкции. Однако этот шаг также не лишен рисков: ограничения могут привести к значительному росту цен на нефть, что усугубит экономическую ситуацию в мире.

"Учитывая это, еще большее сжатие финансов президента Владимира Путина может укрепить переговорную позицию Украины. Есть вероятность, что Трамп может свернуть меры, если сочтет, что они накрутили цены на нефть, но это связано с потенциальными политическими затратами, если он покажется слабым или предложит россии уступки слишком рано", - пишет Bloomberg.

Источник: bloomberg .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы