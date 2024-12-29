Экспорт Китая в россию подвергся значительному обвалу в ноябре, впервые за четыре месяца.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные китайской таможни. Поставки китайских товаров в россию снизились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время импорт из россии также сократился на 7,4% в юанях, что является более значительным падением по сравнению с 4,3% в октябре.
Эти изменения в торговле связаны с платежными расчетами между двумя странами. Ранее президент россии Владимир Путин отмечал, что ключевой преградой для развития торговли есть сложности с международными платежами. Он уточнил, что центральные банки россии и Китая работают над решением этой проблемы, но на данный момент неизвестно, удастся ли преодолеть этот вопрос без последствий экономических отношений.
Такие финансовые затруднения уже привели к конкретным проблемам в российско-китайских финансовых операциях. В частности, в ноябре появилась информация о том, что Bank of China начал блокировать переводы в юанях из стран, используемых россией для закупки товаров. Это привело к тому, что компании из Объединенных Арабских Эмиратов не смогли осуществить переводы через казахстанский банк "ЦентрКредит" в китайское финансовое учреждение.
Эксперты говорят, что трудности в платежных системах могут быть частью более широкой картины, поскольку Китаю как главному торговому партнеру россии может быть выгодно сохранять определенную дистанцию от страны, чтобы избежать экономических санкций со стороны Запада.
Источник: reuters .
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