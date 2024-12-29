Путин считает, что основная проблема в торговле с Китаем – это взаимные платежи.

Экспорт Китая в россию подвергся значительному обвалу в ноябре, впервые за четыре месяца.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные китайской таможни. Поставки китайских товаров в россию снизились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время импорт из россии также сократился на 7,4% в юанях, что является более значительным падением по сравнению с 4,3% в октябре.

Эти изменения в торговле связаны с платежными расчетами между двумя странами. Ранее президент россии Владимир Путин отмечал, что ключевой преградой для развития торговли есть сложности с международными платежами. Он уточнил, что центральные банки россии и Китая работают над решением этой проблемы, но на данный момент неизвестно, удастся ли преодолеть этот вопрос без последствий экономических отношений.

Такие финансовые затруднения уже привели к конкретным проблемам в российско-китайских финансовых операциях. В частности, в ноябре появилась информация о том, что Bank of China начал блокировать переводы в юанях из стран, используемых россией для закупки товаров. Это привело к тому, что компании из Объединенных Арабских Эмиратов не смогли осуществить переводы через казахстанский банк "ЦентрКредит" в китайское финансовое учреждение.

Эксперты говорят, что трудности в платежных системах могут быть частью более широкой картины, поскольку Китаю как главному торговому партнеру россии может быть выгодно сохранять определенную дистанцию ​​от страны, чтобы избежать экономических санкций со стороны Запада.

Источник: reuters .

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