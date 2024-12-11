Каждое пятое сообщение к финмониторингу касается коррупции, терроризма или отмывания денег.

Государственная служба финансового мониторинга Украины получила в этом году 1,3 млн сообщений о финансовых операциях. За год таких сообщений увеличилось на 27%.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Каждое пятое сообщение касается подозрительных операций. С начала года удалось остановить подобные операции на сумму 6,1 млрд грн.

В 80% эти сообщения касаются финансовых операций, превышающих установленную законодательством суммы (около 400 тысяч гривен в месяц).

Еще 20% - это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма.

После проверки Госфинмониторинг направил 780 материалов в правоохранительные органы на сумму 53,1 млрд. грн.

Больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины — 223 материала на сумму более 15 млрд грн. Это материалы, связанные с мошенничеством и т.п.

Еще 218 материалов на сумму 9,7 млрд грн было передано в СБУ. Преимущественно речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом и т.д.

120 материалов на сумму 7,06 млрд грн направили в НАБУ. Это дела, касающиеся должностных лиц.