Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре может существенно изменить финансовый ландшафт мира.

Неожиданно укрепившись после избрания Трампа , доллар США достиг годового максимума, и это стало сигналом для того, чтобы снова рассмотреть роль этой валюты в глобальной экономике.

Как пишет The Conversation, Трамп, который всегда ставил во главу угла интересы США, недавно заявил, что готов применить высокие пошлины против экономик, которые попытаются создать конкурентов доллару, в том числе среди стран БРИКС.

Доллар, как основная резервная валюта, уже много десятилетий используется в международных расчетах, от ценообразования товаров до хранения резервов в виде казначейских облигаций. Эта система обеспечивает высокий спрос на доллар, что позволяет США ссужать средства по выгодным условиям. Однако за последние годы ощутили негативные последствия доминирования доллара, в частности для мировой торговли. Сильный доллар повышает цены на товары, деноминированные в долларах, усложняя импорт для развивающихся стран, а также тормозя экспорт для самих США.

Трампа, которая снова может усилить экономический национализм, вероятно, лишь повысит эти риски. Укрепление доллара с повышением пошлин и увеличением долга может создать новые экономические проблемы. В частности, это может снизить доверие к доллару как основной резервной валюте. Если страны начнут массово продавать доллары и казначейские облигации США, это может привести к обвалу стоимости доллара, что, в свою очередь, повысит долговые расходы для США и приведет к инфляции в стране.

Такой сценарий, по словам экспертов, может способствовать возникновению новых глобальных валютных альянсов, в том числе среди стран БРИКС, активно обсуждающих возможность создания альтернативы доллару.

Источник: theconversation .

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