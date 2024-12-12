Новые ограничения в Украине традиционно приводят лишь к росту коррупции.



Аналитик Даниил Монин высказался о новых ограничениях банков.



Об этом он написал у себя в телеграм-канале.



«Меня тут просили сделать анализ по новым ограничениям банков.

Главный Олигарх Украины пытается доказать что все не так как Вы все подумали... Но почему то квадратикам в красном верится больше», - написал Монин.





Также эксперт отметил, что все ограничения у нас традиционно приводят лишь у росту коррупции, пишет kp.

– Вообще-то все просто, – подытожил Даниил Монин. - Создали ограничения на выезд – появились долларовые миллионеры из ТЦК. Создадут ограничения на пересылку денег - появятся новые миллионеры из НБУ или из их муртадов. Любые ограничения – это просто рента власть имущих, и неважно, под какими хорошими мотивами они вводятся.

Напомним, банки усилили ограничение переводов с карты на карту и готовят новые проверки для ФЛП.





В частности, будут действовать лимиты на переводы «с карты на карту».

Новые ограничения будут касаться как зарубежных переводов, так и осуществляемых в пределах страны на счета любых контрагентов. Их будут внедрять в два этапа:

– с 1 января 2025 года – лимит до 150000 грн в месяц;

– с 1 июня 2025 года – 100000 грн в месяц.

Чтобы при необходимости увеличить лимиты, клиент должен предоставить документальное подтверждение более высокого уровня доходов. Банки также усилят финансовый мониторинг ФЛП.