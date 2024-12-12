75% частных компаний-производителей вооружения и военной техники утверждают, что к началу декабря 2024 года государственные заказчики не ведут с ними переговоры о поставках на следующий год.

Об этом говорится в сообщении технологических сил Украины, пишет Экономическая правда.

Только каждый четвертый респондент подтвердил процесс переговоров в разрезе госбюджета на 2025 год с госзаказчиками.

"По результатам мы видим, что только единицы имеют уже заключенные контракты на следующий год. Еще меньший процент имеющих переходные контракты. Отсутствие прогнозируемого контрактования ставит под угрозу обеспечение армии", — отмечает исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко.

Она объясняет, что если Вооруженным Силам нужны поставки дронов до июня 2025 года, то оружейники должны быть законтрактованы на их производство еще в декабре 2024 года.

По результатам опроса ТСУ, к началу декабря 2024 года подписаны переходные государственные контракты на изготовление и поставку военной техники имеют только 19% производителей.

Кроме того, ТСУ утверждает, что ни одна из опрошенных частных компаний ОПК не верит, что государство способно загрузить их производственные мощности на 100%.