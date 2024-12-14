Это может привести к дальнейшему снижению курса евро по отношению к доллару.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал экономист Алексей Кущ. Он добавляет, что в то же время НБУ повышает учетную ставку с 13% до 13,5%. Хотя у нас базовая ставка не учетная, а ставка по депозитным сертификатам Национального банка. Именно она демонстрирует "ориентир цен на деньги в экономике".

"Из положительного: траектория ставки НБУ вернулась в формат неопределенности (ранее ее динамика легко прогнозировалась участниками рынка, и это было плохо). На этом позитив заканчивается", – объясняет экономист.

Основным негативным аспектом, как говорит эксперт, является переход НБУ от смягчения монетарной политики к новому циклу ее усиления. Как отмечает Кущ, новый кредитный цикл для экономики Украины не был запущен, и теперь кредитный импульс постепенно сворачивается. Это, по его словам, четкий сигнал ухудшения макрофинансовой ситуации в стране: курс гривны, инфляция.

Алексей Кущ также поделился своими ожиданиями по поводу экономической ситуации в Украине на следующий год. Если ранее эксперт прогнозировал рост ставки НБУ с января 2025 года и пик экономических проблем на весну, то сейчас эти прогнозы смещаются на 1-2 месяца вперед.

"Ухудшение макрофина может начаться уже с начала 2025 года, а не с весны", – добавил эксперт.

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