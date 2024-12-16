Эксперты единодушны о том, что курс наличного доллара в ближайшее время снова вырастет.

Прогнозы финансовых аналитиков по курсу доллара в Украине пессимистические, и многие предполагают его значительное подорожание, что может удивить украинцев.

Эксперты прогнозируют обвал гривны – сколько скоро будет стоить доллар.

Эксперты единодушны в том, что курс наличного доллара в ближайшее время снова вырастет и к концу года может превысить отметку в 42 гривны. Однако более точный прогноз относительно того, насколько вырастет стоимость американской валюты, отличается. В то же время речь не идет о том, что девальвация гривни, контролируемая Нацбанком, может стать неконтролируемой.

Олег Пендзин наиболее пессимистичен в своих прогнозах: он считает, что средний курс доллара может достичь более 42 гривен уже в последние дни декабря, а дальнейший рост может быть не таким уж значительным — до 50 копеек. Это повышение продолжится и в январе, когда начнется новый финансовый год и инфляционные показатели 2025 могут стать основным фактором.

«Считаю, что учетную ставку нужно было повышать на 2%, до 15% годовых, тогда был бы заметен эффект сдерживания роста курса гривны», — отметил Пендзин.

Андрей Шевчишин прогнозирует, что Нацбанк продолжит политику сдерживания девальвации гривны. Тем не менее, он отмечает, что спрос на валюту на межбанке растет, а предложение уменьшается, что толкает курс вверх.

"Не исключено, что к 16 декабря межбанк подойдет к 41,9-42 грн/доллар, а наличный курс может закрепиться выше 42 грн", - сказал Шевчишин.

Самым оптимистичным является прогноз Андрея Забловского. Он считает, что с 16 по 22 декабря курс доллара на межбанке будет оставаться в пределах 41,60-41,80 грн., а наличный курс может превысить 42 грн. только временно. «На следующей неделе мы будем наблюдать колебания курса, а межбанк может попытаться тестировать уровень 42 грн/доллар», — отметил Забловский. Он считает, что девальвация гривны будет постепенной.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

В Украине ожидается резкий рост цен на несколько популярных продуктов: что больше всего подорожает.

Несмотря на собранный урожай, ситуация усложняется: цены на хлеб снова изменятся.