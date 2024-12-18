Однако реальность поставок в Украину существенно отличается от обещанных сумм.

В то время, как лидеры Европы неоднократно заявляли о готовности поддержать Украину на пути к миру и восстановлению, задержки с оказанием помощи вызывают тревогу, отмечает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

С начала российского вторжения в феврале 2022 г. Кильский институт мировой экономики в Германии отслеживает гуманитарную, финансовую и военную помощь, которую Украина получает от своих союзников. Последние данные свидетельствуют, что Европа обещала предоставить Украине 241 миллиард евро (253 миллиарда долларов) в помощь, а США – 119 миллиардов евро. Эти обещания выглядят впечатляюще, особенно в условиях, когда европейские страны должны заменить часть американской поддержки, если Дональд Трамп снова выполнит свое обещание сократить помощь Украине после возможного переизбрания.

Однако реальные поставки значительно отстают от обещанного. По итогам октября, Европа фактически предоставила всего 125 миллиардов евро, что создает разрыв в 64 миллиарда евро. Часть этого дефицита связана с тем, что 52 миллиарда евро было обещано только этой осенью, когда была принята схема использования замороженных российских активов для кредитования Украины.

Эти задержки имеют серьезные последствия для военных усилий Украины, ведь на передовой есть ощущение, что западная поддержка становится все более ограниченной. Отсутствие некоторых критических видов оружия, таких как дальнобойная артиллерия, танки и самолеты, поставленные с задержкой, могло значительно изменить ход войны, замечает Чемпион.

"Украина уже сейчас может производить большую часть того, что ей нужно для стабилизации линий фронта и оснащения новых батальонов - ей просто не хватает денег", - подытожил эксперт.

Источник: bloomberg .

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