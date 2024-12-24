Западные санкции, постепенно усиливаясь, подавляют рф .

Согласно прогнозам Le Monde, серьезные последствия для экономики Москвы еще впереди. Несмотря на пропаганду, которая пытается скрыть истинное положение дел, реальный уровень инфляции в россии вдвое превышает официальные данные. В частности, инфляция может оказаться на уровне 16-18%, что объясняется астрономически высокой ключевой ставкой Центробанка (21%) и спадом деловой активности.

В россии наблюдается понижение инвестиций в ключевые секторы экономики. Одна из крупнейших государственных компаний – российская железная дорога – объявила о планах сократить инвестиции на треть до 2025 года. Кроме того, программа льготной ипотеки фактически прекращена, что приводит к разрушению рынка жилой недвижимости, где уже давно образовался огромный спекулятивный пузырь. Все эти факторы вместе с высокими расходами на армию и правоохранительные органы, которые с 2025 года поглотят до 40% бюджета, угрожают россии еще большим экономическим коллапсом.

Утрата рынков нефти и газа и продление санкций со стороны Запада делают ситуацию еще более критичной. Хотя рф пока способна выживать, ее экономика приближается к стагфляции и экономическому самоубийству, которое может стать роковым следствием агрессии.

"Вопреки пропаганде, когда россия сядет за стол предстоящих мирных переговоров, которые, кажется, приближаются, теперь ей будет грозить стагфляция и самоубийство, которые разрушили ее будущее. Мы никогда не должны забывать, что последствия санкций постепенно накапливаются. Москва еще не расплатилась за свою "спецоперацию"", – говорится в статье Le Monde.

Источник: lemonde .

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