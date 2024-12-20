Европейские лидеры сталкиваются с реальностью, когда инновации и конкурентоспособность отходят на второй план, а старые проблемы экономической слабости приобретают новый масштаб.

Как пишет автор Politico Мэтью Карничниг, если не изменить курс, Европа может превратиться в музей для туристов, утопая в долгах.

Одной из самых больших угроз является экономическая стагнация, на фоне чего ослабевают позиции континента в мировой торговле. После спадов в Китае и торговых напряжений с США в Европе трудно удержать свои позиции на международной арене. Дональд Трамп, который вернется в Белый дом уже в ближайшее время, усугубит эти проблемы. От него следует ожидать новых пошлин, уничтожающих европейский экспорт. Ситуация на фоне высоких долгов и политических кризисов выглядит еще более угрожающе.

Возникает и другая серьезная проблема – Европа перестала быть передовым инноватором. Если в прошлом континент удивлял мир революционными открытиями и технологиями, сегодня он отстает в таких сферах, как электромобили и технологии. Ни одна европейская компания не попадает в список крупнейших технологических гигантов мира, а европейские затраты на научно-исследовательские разработки остаются на уровне 2000 года.

Германия, крупнейшая экономика ЕС, уже не может похвастаться своей автомобильной промышленностью, которая когда-то являлась основой экономического роста. Производители, такие как VW и Mercedes, не успели инвестировать в электромобили и остаются позади Tesla и китайских производителей. Однако есть и более глубокие проблемы: низкий уровень инвестиций в стартапы и инновации, ограничивающий экономический рост. Европейцы, в отличие от американцев, не вкладывают деньги в будущее, оставляя их в банках и наблюдая за снижением стоимости своих сбережений.

Источник: politico .

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