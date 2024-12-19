Дональд Трамп на несколько дней до истечения срока для финансирования правительства внезапно отверг двухпартийный план.

Это привело к хаосу в Конгрессе , где законодатели пытались быстро найти компромисс и завершить работу перед Рождеством.

Как пишет The Guardian, Трамп, неожиданно вмешавшийся в переговоры, потребовал от республиканцев более амбициозного подхода, включая повышение лимита долга, традиционно вызывающее сопротивление у его партии. Трамп не только отверг текущий план, но и поставил на карту будущее федерального финансирования, заявив, что «все остальное – это предательство».

«Республиканцы должны стать умными и жесткими», – говорится в заявлении Трампа и Дж. Д. Венса.

Предложение предусматривало продление средств на некоторые государственные программы, но с условием повышения лимита долга. Республиканцы в Конгрессе оказались в тупике. Они уже сталкивались с противодействием со стороны жестких правых, выступавших против увеличения издержек. А поддерживающий Трампа Илон Маск поразил республиканцев своим заявлениями, в которых призвал голосовать против «возмутительного законопроекта», содержавшего расходы на 100 миллиардов долларов на помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

Конфликт обострился из-за отсутствия единства среди республиканцев, многие из которых ожидали сигнала от Трампа о том, как голосовать. В результате большинство депутатов не согласились на предложенные изменения, что ставит под сомнение способность Джонсона, спикера Палаты представителей, провести любой важный законопроект из-за этого хаоса.

Среди демократов это решение повлекло за собой бурные обсуждения. Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис осудил республиканцев за срыв двухпартийного соглашения, что, по его словам, вредит американским рабочим. Большинство сенаторов рассчитывают на поддержку демократов, чтобы обеспечить принятие необходимых законов до конца недели.

Завершение финансирования правительства до пятницы остается под большим вопросом, и пока не ясно, удастся ли республиканцам и демократам найти компромисс.

Источник: theguardian .

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