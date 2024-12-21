Польша планирует задержать ключевые торговые переговоры с Украиной до президентских выборов, что может серьезно повлиять на экономику Киева.

Об этом для Politico рассказали три дипломата ЕС. Они добавили, что такая задержка ставит под угрозу украинский экспорт, поскольку срок действия специальных торговых мер, принятых после вторжения России, истекает в июне 2024 года.

Польша оказала значительное влияние в ЕС, став председательствующей страной в январе 2025 года, но теперь стоит перед выбором: поддержать Украину или не оттолкнуть избирателей. Польские фермеры, недовольные дешевым украинским зерном, снижающим цены на их продукцию, протестуют против беспошлинного доступа аграрной продукции из Украины. Это усиливает политическое давление на правительство Дональда Туска, пытающегося сохранить поддержку фермерского электората, поскольку мэр Варшавы Рафал Тшасковский принимает участие в президентских выборах, которые могут изменить политическую ситуацию в стране.

Украина критично зависит от дальнейшей либерализации торговли с ЕС, чтобы поддержать свою экономику в условиях войны. В случае отсутствия нового соглашения до июня 2025 года Украина может столкнуться с новыми торговыми ограничениями, что значительно усложнит ее экономическую ситуацию.

«Время не невозможно, но оно очень, очень сжатое. Поляки не будут ставить это на повестку дня. Это политический выбор», – сказал один из дипломатов о возможности решить этот вопрос после выборов в Польше.

Источник: politico .

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