Источники издания сообщают, что введение санкций должно заставить Россию столкнуться с более серьезными экономическими трудностями, ограничив ее возможности финансировать агрессию.

Президент США Джо Байден намерен ввести новые мощные санкции против России, которые могут стать последним крупным шагом его администрации в финансовой войне против Путина.

Согласно сообщениям The Washington Post, эти санкции будут направлены на важные элементы российского энергетического сектора, в частности, на "теневой флот" и недавно не включенные в санкции списков нефтяные компании. Основной целью новых ограничений является снижение экспортных доходов России, поддерживающих финансирование войны в Украине.

"Целью новых крупных санкций должно быть двузначное снижение экспортных доходов в течение шести-двенадцати месяцев. Даже если удар будет значительным, Россия продолжит получать значительные доходы от экспорта. Санкции – это итеративная игра, в которой вы ищете последовательные базовые удары. Дополнительные энергетические санкции могут стать солидным дублем", - подчеркнул Питер Гаррелл, бывший старший директор администрации Байден по международной экономике.

Сейчас Россия активно ищет пути для обхода западных санкций, ориентируясь на экспорт в Китай и Индию. Однако, по мнению аналитиков, дополнительные санкции могут привести к сокращению части российских энергоресурсов на мировом рынке, что незначительно повлияет на глобальные цены, но станет серьезным ударом по финансовой стабильности Кремля.

"Шаг к ужесточению санкций стал бы приятным завершением санкционной кампании Байдена против России", - сказал Гаррелл.

Источник: washingtonpost .

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