Отсутствие стратегического мышления и интеллектуальной дисциплины у Трампа может привести к "намного более вероятному" кризису, который будет похож на ситуацию 19-го века.

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон, работавший в администрации Дональда Трампа , выразил серьезные опасения по поводу возможности международного кризиса на втором сроке Трампа.

Как пишет The Guardian, Болтон, ранее бывший послом США в ООН и являющийся известным сторонником жесткой внешней политики, подверг резкой критике стиль принятия решений Трампом. По его мнению, решения бывшего президента часто были непоследовательными и базировались не на стратегическом анализе, а на "личных отношениях и нейронных вспышках".

В своей критике он также упоминал отношения Трампа с авторитарными лидерами, такими как Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, подчеркивая, что Трамп часто полагался на личные взаимосвязи, что приводило к ошибочным стратегическим решениям.

"Он не очень разбирается во внешней политике. Он не большой читатель. Время от времени он читает газеты, но брифингов почти не читает, потому что не считает их важными. Он не считает эти факты важными. Он думает, что смотрит в глаза другому парню из другой стороны стола, и они заключают соглашение, и это важно", - подчеркивает Болтон.

Особенно экс-советника волнует позиция Трампа по поводу войны в Украине, поскольку тот неоднократно выражал желание быстро завершить конфликт, даже за счет территориальных уступок Украины. Болтон считает, что такое отношение может привести к опасным компромиссам, не отвечающим национальным интересам Украины и США.

Болтон также оценил кадровые назначения Трампа, в том числе поддержку сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря, но выразил серьезные сомнения в отношении кандидатур Тулси Габбард и Кеша Пателя на ключевые посты в разведывательных структурах, отметив, что их взгляды могут угрожать стабильности национальной безопасности.

Источник: theguardian.

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