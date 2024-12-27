В настоящее время уровень запасов газа в Европе составляет 75%, что несколько превышает средний показатель последних 10 лет; однако в декабре 2023 г. уровень запасов приближался к 90%.

Европейский Союз оказался на пороге нового энергетического кризиса, поскольку холодная зима и сокращение поставок сжиженного природного газа заставили страны полагаться на свои газовые хранилища больше, чем в последние два года.

По данным Financial Times, с конца сентября по середину декабря 2023 года объем газа в европейских хранилищах снизился на 19%.

"Этой зимой Европе пришлось полагаться на свои газовые хранилища больше, чем за последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить растущий спрос", - отметила Наташа Филдинг, руководитель отдела ценообразования на газ в Европе.

В настоящее время уровень газовых запасов в ЕС составляет 75%, что несколько превышает средний показатель последних десяти лет. В декабре 2023 г. уровень запасов приближался к 90%. В то же время, цены на газ в Европе снизились на 90% по сравнению с пиковыми уровнями во время энергетического кризиса 2022 года. Однако эксперты предупреждают, что разорение газовых хранилищ этого зимнего сезона может привести к высоким затратам на их пополнение в 2025 году.

К слову, Украина решила не продлевать соглашение с Россией о завершающемся через неделю транзите газа в Европу. Это решение приведет к значительным финансовым потерям для России, которая только в этом году заработает до 5 миллиардов долларов на продажах через Украину. После этого варианты для РФ сократятся: поставлять газ можно будет через TurkStream, Болгарию, Сербию или Венгрию, но пропускная способность этих маршрутов ограничена.

Источник: ft .

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