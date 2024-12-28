По негативному сценарию экспертов МВФ, ожидается сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокой и более устойчивой инфляцией.

Сценарий предусматривает, что война будет продолжаться до середины 2026 года, говорится в Меморандуме с МВФ.

Общий дефицит внешнего финансирования в отрицательном сценарии составляет $177,2 млрд по сравнению с $148 млрд в базовом сценарии.

Прогнозы основных макроэкономических переменных относительно сценария заметно хуже, чем в базовом сценарии, и подразумевают сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и более устойчивую инфляцию.

Сценарий МВФ предусматривает, что шок начнется в первом квартале 2025 года и будет оказать сильное влияние на настроения компаний и домохозяйств и на темпы возвращения мигрантов, что повлечет за собой дальнейшие масштабные повреждения энергетической инфраструктуры и отключение электроэнергии по сравнению с базовым сценарием.

Источник: Меморандум по МВФ.

К слову, ранее сообщалось, что война в Украине, вероятно, будет продолжаться и в 2025 году, но она может разворачиваться по разным сценариям.

Военные эксперты и аналитики считают возможным новое контрнаступление ВСУ, а также политические события, которые могут повлиять на войну в Украине.

Так, например, журналисты и эксперты The Times прогнозируют, что ВСУ смогут начать новое масштабное контрнаступление в 2025 году с новой техникой, которую получат от партнеров.

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