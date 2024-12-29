Хотя процесс ухода от доллара уже начался, угрозы Трампа могут привести к обратному эффекту.

Вызов доминированию доллара вызвал резкое недовольство со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа , пригрозившего ввести 100% пошлину на товары из стран, которые поддержат или создадут альтернативу доллару.

Как пишет Джеффри Франкель, профессор формирования и роста капитала в Гарвардском университете для The Guardian, вероятность успеха предложенной валюты БРИКС достаточно низка. Для того, чтобы новая валюта стала глобальной альтернативой доллару, страны должны создать валютный союз, отказавшись от национальных валют и учредив единый центральный банк. Однако экономики стран БРИКС имеют существенные отличия, что затрудняет реализацию этого плана.

"Успешные валютные союзы обычно формируются небольшими взаимосвязанными экономиками, активно торгующими друг с другом и имеющими общие цели, культурные связи, коррелированные бизнес-циклы и относительно интегрированные рынки труда. Когда экономики членов слишком непохожи, одна может войти в рецессию, а другая перегреться. В валютном союзе страны-члены должны отказаться от контроля за своей денежной. массой, процентными ставками и обменным курсом, ограничивая свою способность реагировать на циклические экономические колебания", - отмечает эксперт.

В случае БРИКС, пишет Франкель, многие страны большие и охватывают четыре континента. Они говорят на разных языках и их границы исторически были источниками конфликтов, а не экономической интеграции.

Эксперт отмечает, что хотя процесс ухода от доллара уже начался, угрозы Трампа могут привести к обратному эффекту. В случае введения таможенных пошлин на товары из стран БРИКС, они могут решить обратиться к другим резервным валютам, таким как юань или даже к золоту. Это может ослабить позиции доллара в мировой экономике, не идущей в пользу США.

Источник: theguardian .

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