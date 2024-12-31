Как информирует Financial Time, это превышает даже впечатляющие показатели выросшей на 21,2% турецкой лиры. Финансовые аналитики подчеркивают, что этот успех является не только экономическим феноменом, но и политическим. Ставший популярным благодаря своему решительному курсу Хавьер Милей смог значительно стабилизировать валюту после нескольких лет постоянной девальвации. Это поразительные результаты для страны, где годовая инфляция достигала 112%, а стоимость валюты падала почти непрерывно в течение нескольких лет.

Аргентинское песо стало самой успешной валютой мира за 2024 год, укрепившись на 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров, несмотря на трехзначную инфляцию в стране.

За последние 11 месяцев 2024 курс песо на официальном рынке значительно укрепился, а на параллельных рынках, где аргентинцы часто вынуждены покупать доллары, тенденция повторилась. По данным, к концу октября средняя зарплата в стране выросла почти вдвое в долларовом эквиваленте. Однако, несмотря на успехи, экономисты предупреждают о рисках.

"Программа Милея работает, но укрепление песо – это наибольший риск в будущем", – отмечает Рамиро Бласкес, глава отдела исследований инвестиционного банка BancTrust. "Если песо продолжит укрепляться или если произойдет сильный внешний шок, спрос на дешевые доллары может резко возрасти, что увеличит риск девальвации".

Также существует опасение, что укрепление валюты может усугубить конкурентоспособность аргентинского экспорта, поскольку рост цен в долларах уже влияет на экономическую деятельность. В то же время нельзя игнорировать возможные внешние угрозы. Аналитики отмечают, что обесценивание бразильского реала и возможные изменения в тарифной политике США под руководством нового президента Дональда Трампа могут сделать аргентинскую экономику более уязвимой к резкой девальвации.

Несмотря на эти опасности, правительство Милея уверено, что дерегуляция, снижение налогов и улучшение доступа к кредитам позволят Аргентине стать более конкурентоспособной. Кроме того, правительство надеется, что инвестиции в сектор лития, сланцевую нефть и газ помогут увеличить экспорт и снизить дефицит иностранной валюты в стране.