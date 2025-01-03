В то время, когда правительство Виктора Орбана уже столкнулось с экономической рецессией и политической напряженностью, замораживание европейских денег усложняет выход из кризиса и подрывает шансы премьер-министра на переизбрание в 2026 году.

Венгрия потеряет более 1 миллиарда евро из фондов Европейского Союза, начиная с 1 января 2025 года, что существенно ухудшит экономическую ситуацию страны.

Согласно материалу Financial Times, Брюссель заблокировал часть финансирования из-за нарушения Венгрией принципов верховенства закона. В результате Будапешт не получит 6,3 миллиарда евро помощи, включая 1,04 миллиарда евро, которые планировали выделить до конца 2024 года. Кроме того, Венгрия недополучит 200 миллионов евро в поддержку беженцев. Ситуация осложняется штрафом в 200 миллионов евро, наложенным Европейским судом за нарушение правил предоставления убежища.

Помимо финансовых затруднений, экономика Венгрии переживает техническую рецессию. В третьем квартале 2024 г. она сократилась на 0,7%, что стало вторым подряд снижением. Основные отрасли экономики — автомобильная, электронная и фармацевтическая — испытывают трудности из-за слабого спроса. Дефицит бюджета Венгрии в 2024 году превысил 4,5% от ВВП, что еще больше усугубляет политическую ситуацию в стране.

В статье говорится, что обе стороны имеют время до середины января, чтобы согласовать компромиссный бюджетный план с 2025 по 2028 год, в то же время ЕС намерен дать плохую оценку, если правительство Венгрии не снизит расходы. Из бюджета на 2025 год уже исключили инвестиции и социальные расходы на миллиарды евро, в основном финансируемые ЕС.

В ответ на замораживание средств министр экономики Мартон Надь предложил стимулировать спрос, позволив гражданам использовать сбережения частных пенсионных фондов на сумму до 5 миллиардов евро без налогов для покупки недвижимости или ремонта. В то же время, Орбан пытается привлечь инвестиции из Азии, в частности от Китая. Хотя китайские инвестиции в Венгрию выросли, многие сомневаются, смогут ли они компенсировать дефицит средств от ЕС.

Источник: ft .

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