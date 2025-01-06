Поставки из России резко снизились, достигнув минимума за год, из-за новых санкций, усиливших давление на "теневой флот" Москвы и ограничения, наложенные ОПЕК+ на добычу.

Это заставило один из крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов обратиться к более дорогим поставкам с Ближнего Востока.

Как сообщает Bloomberg, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии Bharat Petroleum Corp объявил тендеры на закупку нефти из Ирака, ОАЭ и других ближневосточных стран, чтобы компенсировать снижение российских грузов.

"Нам не хватает трех-четырех российских грузов для погрузки в январе и поставки в феврале", - отметил финансовый директор BPCL Ветса Рамакришна Гупта.

Индия стала основным рынком сбыта российской нефти после начала войны в Украину, когда страна значительно увеличила импорт сырья из РФ. Однако с вступлением в силу новых санкций на "теневой флот" России, а также из-за давления на соблюдение квот ОПЕК+ Москва вынуждена сокращать поставки. Несмотря на то, что цена ближневосточной нефти на 2 доллара баррель выше российской Urals, ситуация на мировом рынке не ведет к дефициту сырья, уверяют аналитики.

Соответственно, Bharat Petroleum не планирует увеличивать закупки в рамках годовых контрактов с национальными нефтяными компаниями, хотя переговоры по новым соглашениям начнутся уже в следующем месяце.

По данным аналитической компании Kpler, импорт нефти из России в Индию упала до 1,47 миллиона баррелей в день – самого низкого уровня с конца 2023 года.

Источник: bloomberg .

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