Собранные средства будут использованы для повышения фонда оплаты труда, в частности, для улучшения условий работы производственно-технического персонала.

В январе 2025 года в Украине произошло повышение тарифов на одну из основных коммунальных услуг – централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом говорится в постановлении Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Это произошло в результате новых тарифных изменений, утвержденных Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Повышение касается 37 коммунальных предприятий в разных регионах страны.

Согласно постановлению НКРЭКУ, новые тарифы касаются потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования. Для таких лиц, в частности в Харькове, тариф на водоснабжение увеличится до 32,50 грн за куб. 66 грн за кубический метр (также без НДС). Для предприятий же тарифы будут оставаться ниже: 14,72 грн за куб. водоснабжение и 6,12 грн за куб.

Изменения затронули и тарифы для потребителей "Винницаводоканала", где тарифы для физических лиц составят 30,63 грн за куб. м водоснабжения и 18,54 грн за водоотвод.

При этом для населения тарифы остаются неизменными — установленный ранее уровень оплаты за водоснабжение и водоотвод не меняется. Как отмечают в НКРЭКУ, собранные средства будут использованы для повышения фонда оплаты труда, в частности для улучшения условий работы производственно-технического персонала.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.