Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что путин попал в ловушку своей же политики и агрессии, теперь Запад взял курс на то, чтобы вытеснить россию с газовых рынков.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, все ведущие игроки на газовом рынке – конкуренты россии, и все они, соответственно, заинтересованы в том, чтобы россия потеряла свои позиции. В то же время, констатирует он, на рынок выходят страны Ближнего Востока, США, и не видно вариантов, чтобы кто-то заставил Украину возобновить транзит российского газа.

«Если кремль рассчитывает, что администрация Трампа будет, например, давить на Украину с целью какого-то перемирия или по подобным вещам, то точно Трамп не будет давить на Украину за восстановление транзита газа. Почему? Потому что тогда проигрывают американские корпорации, уже поставляющие на европейские рынки значительные объемы газа», - объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, остается вопрос поставок российского сжиженного газа и их танкерного флота, здесь не все, к сожалению, перекрывается санкциями. Однако, констатирует эксперт, следует понимать, что вытеснение россии с газовых рынков Европы – это уже стратегия Запада.

«Да, есть вопросы Молдовы, есть вопросы, опять же, Словакии, Венгрии, оно действительно возникает. Однако я думаю, что эти вопросы реально можно решить, они не потребляют объемы на уровне Германии. Поэтому я думаю, что решение будет найдено, еще и учитывая то, что Молдова тоже декларирует сейчас движение на Запад и присоединение к Европейскому Союзу», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что мобилизовать прежде всего нужно не граждан, а экономику и госуправление.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, действительно ли россия хочет закончить войну против Украины 9 мая.





