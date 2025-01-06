Даже если семья не пользовалась газом, начисление продолжалось по минимальным объемам.

В декабре 2024 года Владимир-Волынский городской суд отклонил иск мужчины, требовавшего от "Волыньгаза" отменить долг за доставку газа в сумме 3874 грн.

Украинец, который вместе с семьей уехал в Италию еще в 2022 году и перестал пользоваться газом, продолжал получать платежи за доставку голубого топлива.

В дела отмечено, что, несмотря на отсутствие потребления газа (это подтверждалось нулевым показателем счетчика), компания начисляла плату за доставку газа за объемы, не связанные с показателями счетчика. Представитель "Волыньгаза" пояснил, что начисление за доставку производилось в 2023 году на основе потребления газа за период с октября 2021-го по сентябрь 2022-го, когда семья еще не уехала.

В настоящее время они потребили 1520 кубометров газа, поэтому платеж за доставку газа был рассчитан на основе среднего объема потребления – 126,6 кубометров в месяц.

Даже если семья не пользовалась газом, начисление продолжалось по минимальным объемам. Суд отметил, что прекращение или ограничение потребления газа не освобождает потребителя от обязанности оплачивать услуги по распределению природного газа, за исключением случая расторжения договора.

Таким образом, суд установил, что за доставку газа нужно платить даже в том случае, если квартира пуста и не используются услуги по газоснабжению. Если же не хотите платить за доставку газа, необходимо расторгнуть договор и отключить газ.

Источник: OBOZ.UA.

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