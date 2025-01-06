Такие факторы становятся вызовами для экономики, а поддержка от международных партнеров и развитие экспорта могут облегчить эти трудности.

Эксперты прогнозируют, что 2025 год станет сложным для экономики Украины – известно, как это отразится на рынке труда, динамике цен и финансовом положении украинцев.

Экономист Олег Пендзин поделился своими оценками экономических тенденций на 2025 год.

Он отметил, что одним из главных факторов, который будет влиять на экономику, остается ситуация с безопасностью. Прогнозы международных финансовых учреждений, таких как МВФ, Всемирный банк и Fitch, указывают на то, что экономический рост Украины может ускориться, если война прекратится или хотя бы снизится интенсивность боевых действий.

Тем не менее, остается сложным вопросом внешнее финансирование страны. Если активная фаза войны завершится, то помощь от международных партнеров может уменьшиться, однако потребности в финансировании ВСУ будут оставаться значительными, что создает дополнительные трудности.

Еще одним большим вызовом есть дефицит трудовых ресурсов. Для восстановления экономики Украине необходимо создать дополнительно 5 миллионов рабочих мест, что соответствует количеству беженцев из страны, среди которых около 4-4,5 миллионов человек трудоспособного возраста. Однако украинский бизнес сталкивается с трудностями в поиске квалифицированных специалистов, особенно в рабочих профессиях, даже несмотря на высокие зарплаты.

Эксперт также обратил внимание на проблемы в энергетической сфере, которые оказывают серьезное влияние на национальное производство. Предприятия вынуждены искать альтернативные источники энергии, такие как генераторы, что значительно повышает затраты, что в свою очередь приводит к удорожанию продукции.

По инфляции Пендзин отметил, что в бюджете на 2025 год предусмотрен ее уровень на уровне 10%. Однако это приведет к замораживанию социальных стандартов в стране, поскольку инфляция значительно снижает реальную покупательную способность населения, в частности, среди социально незащищенных слоев.

Источник: 24Канал.

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