Экономический контекст, как и война, зависит от множества факторов, среди которых ключевую роль создают внешние и внутренние вызовы.

В 2025 году Украина вступает в четвертый год войны и экономическая устойчивость остается одной из основных тем.

Об этом пишет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Отличие от первого года войны очевидно: сейчас экономика адаптируется к новым условиям, но вызовы по-прежнему значительны. В 2024 году можно было наблюдать как положительные, так и негативные тенденции", - отмечает Кущ.

По его словам, к негативным факторам относятся сохранение высоких военных рисков, энергетические проблемы из-за разрушения инфраструктуры, кризиса рынка труда также из-за мобилизации, а также потерь в аграрном секторе.

"Безработица, оставшаяся в 2024 году на уровне почти 15%, является одной из главных проблем. Это связано с дефицитом высококвалифицированных кадров как в частном, так и государственном секторах", - добавляет эксперт.

Однако, по его мнению, можно отметить и позитив: рост ВВП на 4%, стабильность курса гривны, стабильность банковской системы и стабильное поступление внешней финансовой помощи.

"Среди важных моментов 2024 следует отметить сохранение макрофинансовой стабильности, а также определенное снижение логистических рисков. В то же время особого внимания заслуживает ситуация в энергетической сфере, где уничтожение частей инфраструктуры Россией создает серьезные риски для экономики", - считает Кущ.

Он добавил, что прогноз на 2025 год отмечает сохранение темпов роста ВВП на уровне 3-4%, инфляцию на уровне 8-10% и девальвацию гривны в пределах 42-47 грн/долл. В то же время, существует риск, что в случае эскалации военных действий или уменьшения внешней поддержки экономики можно отметить рост или даже падение ВВП, рост инфляции и девальвации гривны.

"В любом случае, 2025 год для Украины будет годом неопределенности. Экономический контекст, как и война, зависит от множества факторов, среди которых ключевую роль создают внешние и внутренние вызовы", - подытожил эксперт.

Источник: ZN

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