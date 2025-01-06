Повышение тарифов на транспортировку газа окажет негативное влияние на несколько экономических моментов.

Повышение тарифов на транспортировку газа отрицательно скажется на промышленности и может привести к росту инфляции.

Такое мнение высказал в эфире телемарафона член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Это решение будет иметь большое влияние на украинский промышленный сектор и, вероятно, ускорит инфляционные процессы. Эксперт отметил, что цена газа для населения будет оставаться на уровне 7,99 гривны, однако для промышленности тариф вырастет.

НКРЭКУ повысила тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводным сетям до более 500 гривен, тогда как раньше они составляли 150 гривен. Это решение существенно повлияет на украинскую промышленность.

30 декабря Национальная комиссия, регулирующая энергетический и коммунальный секторы, приняла решение о значительном повышении тарифов на транспортировку природного газа. В частности, для Оператора газотранспортной системы (ОГТС) Украины тарифы на транспортировку газа для точек входа и выхода увеличились более чем в четыре раза.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине был произведен перерасчет платежек за доставку газа - изменения коснулись всех потребителей, и в некоторых случаях они могут оказаться больше.

Это касается тех, кто увеличил свое потребление газа в период с октября 2023 по сентябрь 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2021/2022.

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