Пенсионный фонд Украины может забрать до 20% выплаты у украинских пенсионеров – стали известны подробности того, что не нужно делать украинцам.

Об этом напомнил Пенсионный фонд.

Лица, которые после оформления пенсии трудоустроились или уволились и не сообщили об этом Пенсионному фонду Украины, могут потерять до 20% своих выплат.

Пенсионный фонд имеет право снизить размер пенсии для тех, кто не сообщил об изменениях в своем трудовом статусе. Если такое нарушение будет обнаружено, пенсионер обязан вернуть излишне начисленные средства.

Возмещение чрезмерно начисленных средств в размере 20% пенсии может быть осуществлено добровольно. Если пенсионер не вернет сумму, Пенсионный фонд принудительно удержит до 20% от начислений.

Для актуализации своих данных у пенсионеров 10 дней.

"После сообщения об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума", — отмечается на официальной странице веб-портала.

Напомним, что лицам, достигшим 65 лет, гарантирован минимальный размер пенсии по возрасту.

Пенсия для таких лиц определяется как 40% от уровня минимальной зарплаты, установленной законом о Государственном бюджете. Однако, она не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

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