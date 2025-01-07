Эти монеты не станут ценными коллекционными экземплярами, поскольку их производили в больших тиражах из простых материалов.

Национальный банк Украины решил вывести из обращения монеты, выпущенные до 2003 года с целью оптимизации номинального ряда.

Об этом рассказали в самом НБУ.

Впрочем, эти монеты не станут ценными коллекционными экземплярами, поскольку их производили в больших тиражах из простых материалов.

Из обращения будут изъяты монеты номиналами:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Точная дата выведения этих монет из обращения пока не определена. Однако их можно будет обменять до конца военного положения или в течение трех месяцев после его прекращения.

Редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач отметил, что разбогатеть на таких монетах не получится, поскольку ценятся только монеты из драгоценных металлов или редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка", – отметил Ткач.

Он привел пример из собственной практики, когда один мужчина хотел отложить обычную монету номиналом 10 копеек для племянника, считая, что она станет ценной. Однако такие монеты не имеют большой стоимости, даже если им больше 100 лет.

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