Некоторые украинские женщины имеют право подать заявление на досрочную пенсию – это можно сделать в возрасте 50 лет при наличии необходимого стажа.
Как сообщили в ПФУ, заявку можно подать как офлайн, так и онлайн.
Женщины, которые воспитывали детей с инвалидностью до 6 лет, могут получить пенсию не в 60 лет, а уже в 50, если имеют минимум 15 лет страхового стажа.
Заявку можно подать даже за месяц до 50 лет. Для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись и подготовить цветные копии документов.
Документы для оформления пенсии:
- Паспорт;
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом, свидетельство о рождении ребенка и т.п.);
- Свидетельство о браке (при смене фамилии);
- Документы о признании ребенка лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью (извлечение из акта осмотра МСЭК);
- Медицинское заключение учреждения здравоохранения;
- Удостоверение получателя помощи;
- Справка назначающего помощь органу о периоде ее оказания;
- Справка о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2000 (по желанию);
- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);
- Фотография для пенсионного удостоверения (размер 2,5х3 см).
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