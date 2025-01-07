Заявку можно подать даже за месяц до достижения 50 лет – для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.

Некоторые украинские женщины имеют право подать заявление на досрочную пенсию – это можно сделать в возрасте 50 лет при наличии необходимого стажа.

Как сообщили в ПФУ, заявку можно подать как офлайн, так и онлайн.

Женщины, которые воспитывали детей с инвалидностью до 6 лет, могут получить пенсию не в 60 лет, а уже в 50, если имеют минимум 15 лет страхового стажа.

Заявку можно подать даже за месяц до 50 лет. Для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись и подготовить цветные копии документов.

Документы для оформления пенсии:

Паспорт;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом, свидетельство о рождении ребенка и т.п.);

Свидетельство о браке (при смене фамилии);

Документы о признании ребенка лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью (извлечение из акта осмотра МСЭК);

Медицинское заключение учреждения здравоохранения;

Удостоверение получателя помощи;

Справка назначающего помощь органу о периоде ее оказания;

Справка о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

Фотография для пенсионного удостоверения (размер 2,5х3 см).

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