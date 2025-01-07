В Пенсионном фонде Украины сообщили, что нужно знать украинцам, которые хотят выйти на пенсию в 2025 году.

В 2025 году повышение пенсионного возраста для украинцев не предполагается – украинцы смогут выйти на пенсию в возрасте 60, 63 или 65 лет.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Для каждого возраста установлен свой минимум стажа:

Для пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Для пенсии в 63 года минимум составляет 22 года стажа.

Для ухода на пенсию в 65 лет нужно иметь минимум 15 лет стажа.

С 1 января 2028, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия будет назначаться независимо от возраста.

Важно, что минимальное количество стажа для ухода на пенсию в 60 и 63 года будет увеличиваться до 2028 года, а для 65 лет минимум в 15 лет останется неизменным.

Напомним, некоторые украинские женщины имеют право подать заявление на досрочную пенсию – это можно сделать в возрасте 50 лет при наличии необходимого стажа.

Женщины, которые воспитывали детей с инвалидностью до 6 лет, могут получить пенсию не в 60 лет, а уже в 50, если имеют минимум 15 лет страхового стажа.

Заявку можно подать даже за месяц до 50 лет. Для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись и подготовить цветные копии документов.

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