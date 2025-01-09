Тариф на электроэнергию в 2024 году вырос до 4,32 гривны за киловатт-час в Украине.

В 2024 году тариф на электроэнергию вырос и сейчас составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Нардеп Сергей Нагорняк рассказал, будут ли повышать тариф на электроэнергию в 2025 году.

Этот тариф должен оставаться в силе, по крайней мере, до мая 2025 года. Народный депутат Сергей Нагорняк отмечает, что повышать тариф нет оснований.

"Нужно поднимать тариф до 6 гривен или до 6,30 гривен абсолютно нет ни одной в этом году", — пояснил он.

По словам Нагорняка, действующего тарифа достаточно для покрытия расходов. Нардеп считает, что цена на электроэнергию должна оставаться на этом уровне, по крайней мере, до конца 2024 года, а в идеале — до завершения отопительного сезона 2025-2026 годов.

Следует также напомнить, что часть украинцев может платить за электроэнергию вдвое меньше. Украинцы могут сэкономить на оплате за электроэнергию, воспользовавшись многозонным тарифом. Для этого необходимо установить специальный счетчик и обратиться к поставщику электроэнергии.

К примеру, с помощью двухзонного счетчика ночью (с 23:00 до 7:00) стоимость электроэнергии снижается вдвое. Вместо стандартных 4,32 гривны за киловатт-час, потребитель платит всего 2,16 гривны. Таким образом, многозонный тариф позволяет экономить на потребляемой в ночное время электроэнергии.

Источник: 24Канал.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.