Аналитики прогнозируют, что эти факторы могут сохранять цены на продукты в пределах стабильности до конца года.

В Украине цены на молочную продукцию временно стабилизировались, хотя некоторые товары из молочной категории подорожали на 2-4%.

Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По его словам, в декабре цены на большинство молочных продуктов оставались стабильными с незначительными повышениями на некоторые позиции.

Рост цен на пастеризованное молоко, сметану, йогурты и сыр составил от 0,1 до 4%. Однако максимальные и минимальные цены на некоторые продукты, например сыр Моцарелла, даже снизились.

Пастеризованное молоко (жирность 2,5%) : средняя цена 55,45 грн/кг — на 1% больше, чем месяц назад, и на 20% больше по сравнению с декабрем прошлого года. Цены варьируются от 36,09 грн/кг до 81,56 грн/кг.

Кефир (жирность 2,5%) : подорожал на 2,5%, теперь стоит 66,50 грн/кг. Минимальная цена - 39,89 грн/кг, максимальная - 116,75 грн/кг.

Сметана (жирность 15%) : средняя цена 159,49 грн/кг - на 1,7% больше, чем в ноябре. Самая дешевая сметана стоит 104,75 грн/кг, самая дорогая – 221,47 грн/кг.

Йогурт питьевой : средняя цена 101,95 грн/кг, почти без изменений по сравнению с ноябрем (+0,1%). Минимальная цена - 63,97 грн/кг, максимальная - 128,44 грн/кг.

Кисломолочный творог (жирность 9%) : средняя цена 261,41 грн/кг, рост на 1,6%. Цены от 189,50 грн/кг до 349,95 грн/кг.

Сливочное масло (жирность 73%) : повышение на 4%, средняя цена - 540,97 грн/кг, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Минимальная цена - 429,44 грн/кг, максимальная - 657,94 грн/кг.

Факторы, повлиявшие на стабилизацию цен:

Снижение потребления молочных продуктов : из-за постоянного повышения цен украинцы с низким уровнем доходов вынуждены ограничивать потребление молочных продуктов или заменять их более дешевыми альтернативами, например спредами вместо масла.

Избыток молока-сырья : во второй половине декабря спрос на молоко-сырье со стороны перерабатывающих предприятий снизился, что привело к образованию излишков. Это помогло замедлить рост цен.

Прогноз на понижение цен на сливочное масло : растущие запасы масла, накапливающиеся на складах, могут привести к понижению его цены. В частности, стабилизация на европейском рынке была поддержана решением Польши продать 1 тыс. тонн масла из своих стратегических запасов.

Аналитики прогнозируют, что эти факторы могут сохранять цены на молочные продукты в пределах стабильности до конца года.

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