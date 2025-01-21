С начала года украинцы заметили повышение цен на топливо на большинстве автозаправочных станций, что явилось следствием увеличения акцизных ставок с 1 января 2025 года.

Цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо в розницу выросли в среднем на 30-50 копеек на литр.

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", в период с 31 декабря по 6 января бензин А-95 прибавил в стоимости 34 коп./л, поднявшись до 55,86 грн/л, а дизельное топливо стало дороже на 42 коп. /л, достигнув 53,13 грн/л.

К тому же существенно подорожало топливо на премиальных АЗС. Сети ОККО, WOG и SOCAR повысили цены на 1 грн/л, доведя стоимость А-95 до 58,99 грн/л, а дизельного горючего – до 56,99 грн/л. Больше всего выросли цены на АЗС UPG, где стоимость горючего поднялась на 1,50 грн/л до 53,40 грн/л для бензина А-95. Благодаря этому разница между ценами на обычное и премиальное горючее сократилась до 3,59 грн/л.

Сети KLO, Ovis и Neftek также прибавили 1 грн/л в стоимость бензина, а на дизельных заправках KLO цена также выросла на 1 грн/л. В других сетях, таких как Ovis, VostokGaz, Neftek, Green Wave, "Фактор" и Chipo, цены выросли на 48-50 коп./л. Эксперты объясняют рост цен не только увеличением акциза, но и удорожанием нефти на мировых рынках. В то же время, по мнению представителей одной из региональных сетей АЗС, цены на топливо могут и дальше расти в январе 2025 года.

"Мы ориентируемся на конкурентов, поэтому пока несущественно поднимали цены, но ввиду того, что еще прибавился акциз и выросла стоимость нефти, в январе цены на стелах будут расти", - комментируют в сети.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.