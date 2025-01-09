Украинцам рассказали, можно ли накапливать пенсию на карте и сколько времени можно не снимать деньги.

У пенсионеров в Украине есть несколько способов получения своих выплат - средства могут поступать на банковскую карту или через Укрпочту.

Стало известно, можно ли накапливать пенсию на карте и сколько времени можно не снимать деньги.

Многие пенсионеры предпочитают накапливать деньги на карточке, однако важно помнить, что для получения пенсии не следует использовать обычный банковский счет.

Как пояснила министерша Дарья Марчак в эфире телемарафона, если в течение 6 месяцев пенсионер не осуществляет никаких операций со счетом, пенсия временно прекращается.

Важно отметить, что выплата пенсии не отменяется полностью, а только замораживается. Средства остаются на счетах Пенсионного фонда до выяснения обстоятельств. Когда пенсионер возобновляет доступ к счету, ему будут доступны все накопленные деньги.

Этот период заморозки не может длиться более трех лет. Однако для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, этот срок пока не применяется.

Чтобы избежать таких ситуаций, пенсионерам рекомендуется совершать хотя бы одну транзакцию на счете ежемесячно. Это может быть пополнение телефона или оплата коммунальных услуг за счет пенсионных выплат.

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