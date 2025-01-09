НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты до 5,3 миллиарда долларов и учетную ставку до 13,5%.

В декабре 2024 года разница между официальным и наличным курсами гривны составила 1% - гривна тем временем ослабевает, а доллар показывает рекордные показатели.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь 2025 года.

В то же время зафиксирован рост чистого спроса на безналичную валюту, что явилось результатом нескольких факторов, в том числе увеличение государственных расходов.

Рост спроса на безналичную иностранную валюту также связан с операциями бизнеса в конце года. Для компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора и сохранения стабильности валютного рынка Национальный банк Украины (НБУ) решил увеличить объем чистой продажи иностранной валюты до 5,3 миллиарда долларов.

Согласно сообщению НБУ, в декабре среднемесячный обменный курс гривни девальвировал примерно на 1%, с учетом роста спроса на валюту. Для поддержания стабильности валютного рынка и снижения инфляции до целевого уровня в 5% НБУ повысил учетную ставку до 13,5%.

Напомним, экономист Олег Пендзин прогнозирует, что к концу 2025 года средний курс в Украине составит около 45 гривен за доллар. Он пояснил, что страна завершила 2024 год с курсом более 42 гривен, а в 2025-м курс может подняться до 47,5 гривен за доллар, сохраняя средний уровень на отметке 45 гривен.

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