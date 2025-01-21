С 2025 года украинские военные , которые будут уволены со службы после мобилизации во время военного положения, будут получать денежную выплату.
Согласно сообщению Министерства обороны Украины, сумма такой выплаты будет зависеть от срока службы военнослужащего. В частности, начисление производится как 4% от месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы. Но есть важное уточнение: общая сумма не может быть менее 25% от месячного денежного довольствия без учета вознаграждений.
Это означает, что даже если военнослужащий служил меньше месяца, он получит выплату в размере не менее четверти его базовой заработной платы. В то же время, если военный отслужил больше времени, его выплата будет пропорциональна количеству месяцев службы.
Эта выплата касается тех лиц, которые были мобилизованы в условиях военного положения, а также резервистов, призываемых для службы в определенное время.
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