Эта помощь введена для военных, которые были призваны во время мобилизации, на особый период или на военную службу из числа резервистов.

С 2025 года украинские военные , которые будут уволены со службы после мобилизации во время военного положения, будут получать денежную выплату.

Согласно сообщению Министерства обороны Украины, сумма такой выплаты будет зависеть от срока службы военнослужащего. В частности, начисление производится как 4% от месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы. Но есть важное уточнение: общая сумма не может быть менее 25% от месячного денежного довольствия без учета вознаграждений.

Это означает, что даже если военнослужащий служил меньше месяца, он получит выплату в размере не менее четверти его базовой заработной платы. В то же время, если военный отслужил больше времени, его выплата будет пропорциональна количеству месяцев службы.

Эта выплата касается тех лиц, которые были мобилизованы в условиях военного положения, а также резервистов, призываемых для службы в определенное время.

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