В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год предусмотрена индексация пенсий на 10% с 1 марта.

Об этом сообщили на сайте ФПУ. Однако окончательный размер повышения будет определен только в марте, поскольку отсутствуют окончательные статистические данные, от которых зависит точный коэффициент индексации.

Общая сумма расходов Пенсионного фонда Украины на 2025 год в проекте бюджета составляет 908,2 млрд. грн. В то же время учтено проведение индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10 в марте 2025 года.

Согласно предварительным расчетам, индексация может достичь 11%, учитывая высокие темпы роста средних зарплат. Как отмечает Национальный банк Украины, инфляция в 2024 году составит около 9,7%. Таким образом, половина этой цифры (4,85%) и половина роста зарплат (6,35%) могут являться основными факторами индексации.

Индексация обязательна в соответствии с действующим законодательством, поэтому даже если правительство введет пенсионную реформу, все пенсии будут проиндексированы в марте. Однако не все пенсионеры почувствуют это повышение одинаково. Часть останется без изменений в размере выплат. Это связано с тем, что пенсия, рассчитанная по формуле (средняя зарплата за три года, умноженная на коэффициент в зависимости от собственной зарплаты и стажа) может значительно отличаться от фактической суммы выплаты.

К примеру, если по формуле пенсия составляет всего 1230 грн, Пенсионный фонд может доплатить до минимальной выплаты, которая составляет 2361 грн или даже больше для определенных возрастных категорий. При индексации на 8% пенсия по формуле может вырасти до 1328,4 грн., но выплата будет оставаться на уровне 2361 грн.

Точный размер индексации станет известен только ближе к марту, после обнародования официальной статистики по инфляции и динамике зарплат.

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