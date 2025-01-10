Тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за кВтч - однако при определенных условиях можно платить по тарифу 2,16 грн за кВтч.

Как сообщило Министерство энергетики Украины, инвестиция в особый счетчик окупится через 5 месяцев. Просмотр тарифов возможен только в конце отопительного сезона, но он может и не состояться.

По информации Минэнерго, при использовании двухзонного счетчика "ночной тариф" составит 2,16 грн за кВт*ч. Таким образом, владельцы таких счетчиков смогут платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной с 23:00 до 7:00.

Любой потребитель может приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику и перейти на новый тариф. Для трехзонного счетчика действуют три тарифа:

Ночной тариф (с 23:00 до 7:00) – 1,728 грн за кВт*ч.

Полупиковый тариф (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00) – 4,34 грн за кВт*ч.

Пиковый тариф (с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00) – 6,48 грн за кВт*ч.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 632 от 31 мая 2024 года, для всех потребителей по всей стране установлена ​​единая фиксированная цена на электроэнергию - 4,32 грн/кВт*ч, которая будет действовать до 30 апреля 2025 года. Этот тариф льготный и касается жителей многоквартирных и частных домов, общежитий, садовых обществ, дачных и гаражных кооперативов.

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