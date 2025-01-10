В результате длительного военного конфликта с Россией украинские предприниматели ищут альтернативные пути для развития, и многим из них удалось успешно выйти на европейский рынок.

Украинский бизнес, спасаясь от войны, активно захватывает рынки Центральной Европы, переориентируя свою деятельность на местных клиентов.

Согласно данным Reuters, только в Польше украинцы открыли каждый десятый новый бизнес в 2024 году.

Польша стала идеальной стартовой площадкой благодаря культурной близости и большому украинскому сообществу, значительно выросшему из-за беженцев. Однако многие украинские компании стремятся расширять свою деятельность и за пределы Польши, ориентируясь на более широкие европейские рынки. Так, сеть баров "Пьяная Вишня", специализирующаяся на вишневом ликёре, уже имеет 15 заведений в Польше, а также планирует открытие новых точек в Германии, Франции и Швейцарии.

"Компании изначально рассматривают Польшу как мост или трамплин на рынки Европейского Союза", - отмечает Дариуш Шимчиха, первый вице-президент Польско-украинской торговой палаты. "Они хотят узнать… реальность, стандарты, нормы и правила работы в Европейском Союзе".

Источник: reuters .

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