Пенсию за выслугу лет дают раньше обычной пенсии, если человек потерял трудоспособность и работает в определенной сфере деятельности.

Пенсию за выслугу лет устанавливают отдельным категориям граждан, работающих на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности.

Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Отдельные категории застрахованных лиц, работавших в определенных учреждениях на специфических должностях, могут получить пенсию за выслугу лет до достижения пенсионного возраста.

Обычно пенсия по возрасту назначается по достижении мужчинами и женщинами 60, 63 или 65 лет. Однако существует возможность досрочного ухода на пенсию, если род деятельности предполагает высокий уровень опасности для здоровья, и ваша специальность включена в государственный список. В таких случаях можно выйти на пенсию раньше.

Пенсию за выслугу лет могут получить:

Артисты, имеющие от 20 до 35 лет стажа творческой деятельности.

Работники авиации и летно-испытательного состава с минимальным стажем 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Военнослужащие.

Педагоги, медики, социальные работники с опытом работы не менее 25 лет.

Спортсмены со стажем не менее 25 лет.

Диспетчеры воздушного движения, бортпроводники, работники железнодорожного транспорта и метрополитена.

Работники, занятые в лесной отрасли, механизаторы портов, плавсостав морского, речного и рыбного флота.

Также пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при увольнении со службы:

Независимо от возраста, если у них не менее 25 календарных лет службы на момент увольнения.

Если на момент увольнения лицо достигло 45 лет и имеет минимум 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12,5 лет приходятся на военную службу.

Для определения размера пенсии военным учитываются оклад по должности, воинское звание, надбавка за выслугу лет, ежемесячные доплаты, премии и повышение.

Размер пенсии исчисляется Пенсионным фондом Украины в соответствии с законодательством, в частности, ст. 27, 28 Закона Украины №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Размер пенсии зависит от количества скопленного страхового стажа, заработной платы и взносов на пенсионное страхование.

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