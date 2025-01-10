Медиа ссылаются на якобы «рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине».

Отдельные медиа и телеграмм-каналы массово распространяют информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных денег.

В Национальном банке Украины сообщили, действительно ли будут блокировать банки карточки граждан за частое снятие наличных.

В Национальном банке Украины опровергли распространенную информацию, появившуюся в отдельных медиа и телеграмм-каналах, о возможности блокирования банковских счетов украинцев за частые снятия наличных — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, а также за активное использование наличных кредитов.

«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности!», - заявили в Национальном банке Украины.

Медиа ссылаются на якобы «рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине», не указывая конкретных документов. Однако, как отметили в Нацбанке, в официальных документах, таких как рекомендации, письма или нормативно-правовые акты нет требований о блокировании счетов из-за указанных операций.

В Национальном банке также уточнили, что банки и другие финансовые учреждения продолжают работать в рамках законодательства, осуществляя проверку клиентов с помощью риск-ориентированного подхода, отвечающего требованиям финансового мониторинга.

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