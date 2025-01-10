В 2025 г. максимальные пенсии в Украине останутся на уровне предыдущих лет.

В 2025 году максимальный размер пенсий в Украине останется на уровне предыдущих лет в соответствии с бюджетной декларацией.

Об этом говорится в проекте закона о Бюджетной декларации Украины на 2025-2027 годы. В то же время, ожидается индексация пенсионных выплат на 10-12%, которая должна состояться в марте.

Минимальная заработная плата будет составлять 8 000 гривен, а прожиточный минимум – 2 920 гривен.

Для многих пенсионеров, получающих около 3000 гривен, эта индексация незначительно повлияет на их финансовое состояние.

Однако для некоторых категорий пенсионеров, в том числе вышедших на пенсию много лет назад, предполагается дополнительное повышение выплат, которое будет зависеть от продолжительности трудового стажа и уплаченного единого социального взноса (ЕСВ).

Кроме того, в 2025 г. может начаться реформа пенсионной системы, в рамках которой планируется введение накопительного компонента.

Это предполагает направление части ЕСВ на личные накопительные счета работников, средства из которых будут инвестироваться для увеличения пенсионных сбережений. Основной целью этой реформы является обеспечение уровня пенсии, что составит не менее 60% среднего заработка.

Напомним, обычно пенсия по возрасту назначается по достижении мужчинами и женщинами 60, 63 или 65 лет. Однако существует возможность досрочного ухода на пенсию, если род деятельности предполагает высокий уровень опасности для здоровья, и ваша специальность включена в государственный список.

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