Городской совет Бердичева (Житомирская область) намерен определить минимальную стоимость аренды недвижимости на 2025 год.

Проект был опубликован горсоветом Бердичева.

Согласно проекту решения, минимальная арендная плата за жилье составит 16,6 грн. с НДС за 1 кв. м. Согласно документу:

для производственной деятельности минимальная арендная плата составит 55,34 грн. с НДС за 1 кв.

для другой коммерческой деятельности - 49,8 грн с НДС за 1 кв. м.

Это решение, как сказано в проекте, принимается с целью обеспечения налогообложения доходов физических лиц от аренды недвижимости. Однако, аналитики "РиоБердичев" отмечают, что хотя такое решение принимается ежегодно, за более чем 20 лет оно ни разу не было применено на практике.

Согласно экспертам, такое решение принимается для того, чтобы владельцы жилой или коммерческой недвижимости не могли заявлять, что сдают ее бесплатно или по заниженным ценам.

В случае возникновения таких ситуаций налоговая инспекция должна была использовать утвержденную минимальную цену для расчета прибыли и соответствующего начисления налогов. Однако в налоговой службе не ведут отдельный учет таких случаев, поэтому у них нет статистики по количеству квартир, которые сдаются в аренду в городе.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.