Украинцы предупредили, что при передаче показаний газовых счетчиков следует учитывать новые изменения в процедуре.

Об этом напомнила "ГазПравда".

Теперь нельзя использовать сервис 104.ua для передачи показаний, потому что он прекратил свою работу. Для правильного начисления потребленного газа следует использовать другие способы подачи показаний.

Как напомнила «ГазПравда», доступны следующие варианты подачи показаний:

через личный кабинет "Газсетей" или через локальных операторов газораспределительных сетей;

через сайт чи чат-бот GASUA;

с помощью горячей линии «Нефтегаза» или отправив SMS на номер 4647.

Показания следует передавать с 1 по 5 число каждого месяца. Важно делать это обязательно, даже если газ не потреблялся или вы не проживаете в доме. В таком случае нужно подать показания с нулевым потреблением во избежание завышения суммы в платежках, ведь начисление будет производиться по вашим счетчикам, а не по общим показателям квартиры.

Напомним, что за январь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и раньше. В частности, клиенты "Нафтогаза" - 7,96 грн за кубометр.

В настоящее время на рынке газа для населения 9 поставщиков. Из них: 4 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену.

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